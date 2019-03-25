Video | Beyoğlu'nda Yerel Seçim: Durumdan Memnun Olanlar ve Eskiyi Özleyenler

Yakın zamana kadar kültürün ve sanatın merkezi olarak bilinen Beyoğlu, son yıllarda daha çok güvenlik önlemleriyle, Taksim meydanındaki projelerle ve Arap ülkelerinden gelen turist yoğunluğuyla anılıyor. İstiklal Caddesi'nin müdavimleri ise Beyoğlu'nun eski günlerini özlüyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partilerin kampanyaları sürerken, kimilerine göre Beyoğlu, kültürel merkez olma özelliğini başka ilçelere kaptırdı. Tiyatroların, kitap evlerinin, sinemaların ve kültürel merkezlerin daha yoğun olduğu yakın tarihi özleyenler, "Eski Beyoğlu'nun geri gelmesini istediklerini" ifade ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın sosyal medyada #BenimİçinBeyoğlu etiketiyle başlattığı kampanyaya binlerce kişi katıldı ve hatıralarını paylaşarak ilçenin eski hareketli günlerine dönmesi yönündeki arzularını dile getirdi. Beyoğlu'nun merkezi olarak görülen ve her gün yüzbinlerce kişinin geçtiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde partilerin seçim kampanyalarının yoğun şekilde devam ettiğini görüyoruz. Millet İttifakı için çalışma yapanlar "Özlediğimiz Beyoğlu'nu geri istiyoruz" diyor. Bir CHP üyesi, "Burası yüzlerce sanatçının yaşadığı, romanlar yazdığı, şarkılar söylediği yer. Artık hayatlarını kazanmak için başka semtlere gittiler" diyor ve Beyoğlu'nun yeniden canlanacağını ümit ediyor.

"Nasıl bir Beyoğlu istediklerini" sormak üzere gittiğimiz AKP tanıtım ofisinde ise bir parti temsilcisi "Şimdiki gibi bir Beyoğlu istiyoruz" yanıtını veriyor. AKP'ye oy verdiğini ifade eden bir seçmen ise, "Güvenli bir Beyoğlu'nu tercih ediyorum. Şimdiki gibi devam etsin" diyor. AKP adına Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olarak Haydar Ali Yıldız seçimlerde yarışacak. Güvenlik ve özgürlük, seçim kampanyalarının iki karşıt motifi olarak öne çıkıyor. Sokağın sakinleri: Engellenmek istemiyoruz

"Nasıl bir Beyoğlu istiyorsunuz?" sorusunu sorduğumuz bir kesim de ekmeğini sokaktan çıkaranlar, yani İstiklal Caddesi'nin vazgeçilmezi olan sokak müzisyenleri. 21 yaşındaki Asrın, çevresinde topladığı gençlerin beğeniyle dinlediği müziği, bir polisin uyarısıyla yarıda kesmek zorunda kalıyor. Kendisine yaklaşan polis yakında bir polis merkezi olduğunu söyleyerek "Polislerin olmadığı yere git" diyor. Genç müzisyen Asrın karşı gelmiyor ama müzik yapacak yer bulamamaktan şikayet ediyor: "Nerede müzik yapabilirsem oraya gideceğim." İstiklal'in en çok dinleyici toplayan bir diğer grubu ise Kürtçe müzik yapıyor. Aşk şarkıları söylemelerine rağmen polisin kendilerinden "şarkı sözlerinin çevirisini" istediğini anlatan genç müzisyen, "Biz burada sanat yapıyoruz, kötü bir şey yapmıyoruz. 'Belki devlete sövüyorsunuz' diye şüpheleniyorlar. Az ileride Arapça müzik yapan bir grup var, onlara sormuyorlar. Belki de onlar devlete sövüyor" diyor.

"Arap turistler" tartışmaların odağında Beyoğlu'nun çok tartışılan bir diğer gündemi çoğunlukla Arap ülkelerinden gelen turistler. Mikrofon uzattığımız çok sayıda kişi Taksim Meydanı çevresinde Türkçe konuşacak insan bulmakta zorlandıklarını anlatırken, bazıları ise bundan rahatsız olunmasını eleştiriyor. İktidar partisine oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, "Avrupa'dan gelen turistler dekolte giyip rahatça dolaşıyorlar ve rahatsız olmuyoruz. Peki Araplar bizi neden rahatsız ediyor?" sorusunu soruyor. Taksim Meydanı: "Eskiden daha yeşildi" İlçenin yerel seçimlerden beklentileri arasında çevre düzenlemesinin ve yapılaşmanın daha iyi yönetilmesi de var. Taksim Meydanı'nda son yıllarda önemli değişiklikler yapıldı. Trafik meydanın altındaki geçitlere verildi ancak meydandaki betonlaşmanın artması mühendis ve mimar odalarının tepkisini çekti. Mikrofonlarımıza konuşan vatandaşlar meydanın mevcut halinden memnun değil. "Eskiden daha yeşil bir Taksim vardı" diyen bir kişi, "Sadece Taksim'i değil İstanbul'un tamamını rezil ettiler" diyor ve gelecekten çok umutlu olmadığını ifade ediyor. AKP seçmeni olduğunu ifade eden bir kişi de "Meydanın son halinin geliştirilmesi lazım" diyerek eleştirilere onay veriyor. Taksim'de cami inşaatında artık sona geliniyor. Meydanın Gümüşsuyu tarafındaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ise artık yok. Cami yapımıyla eş zamanlı olarak AKM'nin yıkılması muhalif seçmenin tepkisini çekmişti. Mikrofon uzattığımız bir kişi "Yakında zaten iki tane cami vardı. Cuma günleri dışında bu camilerin ne kadar cemaati oluyor, bunu sorgulamak lazım" diyor ve ihtiyaç olduğu durumda cami yapılması gerektiğini kaydediyor. Bir diğer vatandaş ise "Diğer dinlerin birçok ibadethanesi varken cami yapılmasına kıyamet koparılmaması lazım" ifadelerini kullanıyor. Beyoğlu, İstanbul'un aynı zamanda önemli bir ekonomik merkezi. 31 Mart yerel seçimlerinden beklentiler son derece canlı olsa da ilçeyle ilgili kararların belediyelerin de ötesinde aslında ülke yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğu görülüyor. Yerel seçimlerde beklentilerin ne kadar karşılanacağını ise önümüzdeki aylar gösterecek.