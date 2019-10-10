Video | Barış Pınarı Harekatı'nın haberi esnasında stüdyoda davetsiz misafir
Amerikan haber kanalı NBC News'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı canlı yayın esnasında stüdyoya davetsiz misafir girdi.Sunucu Courtney Kube'ün 4 yaşındaki oğlu annesinin haber okuduğu sırada yanına gelerek sarılmak istedi.
10.10.2019 13:36
Amerikan haber kanalı NBC News'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı canlı yayın esnasında stüdyoya davetsiz misafir girdi.
Sunucu Courtney Kube 4 yaşındaki ikiz oğullarını okula bırakamayınca, işe getirmek zorunda kaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com