Video | Bangladeşlilerin Ramazan Bayramı öncesi yolculuk çilesi

Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi arasında olan Bangladeş'te Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen on birlece kişi tren agrlarına ve vapur iskelelerine akın etti. Ülkenin başkenti Daka'da bilet bulmak için uzun süre kuyruk bekleyen vatandaşlar, yolculuk esnasında da aşırı kalabalıktan dolayı sıkıntı yaşadı.

Trenlere sığmayan yolcular vagonların tepesine çıkarak ilginç görüntüler oluşturdu. Yetkililer işi gereği Daka'da çalışan 20 milyonu aşkın kişinin bayram tatilinde seyahat ettiğini açıkladı. Uzak Doğu'daki çoğu Müslüman Ay takvimine göre Şevval ayınının başlangıcını işaret eden hilali görmediği için Türkiye ve Orta Doğu'daki diğer Müslüman ülkelere göre Ramazan Bayramı'nı bir gün geç kutluyor. Euronews.com'da Görüntüle