Video: Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde aralarında ana muhalefet partisi lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı.
20.10.2019 16:18
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde aralarında ana muhalefet partisi lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Kerimli akşam saatlerinde serbest bırakıldı
Kaynak: Euronews.com