Video | Avustralyalı Kadınlardan Suudi Rahaf'a Üstsüz Destek Gösterisi

Avustralyalı kadınlar Tayland'da havaalanında kendisini bir otel odasına kapatan Rahaf Muhammed Kunun ile dayanışma için Suudi Arabistan konsolosluğu önünde toplandı. Ülkesine geri gönderilmek istenen Suudi kadının serbest bırakılmasını isteyen göstericiler Suudi Arabistan'ı üstsüz protesto etti.