: Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu

21.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03

Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.View on euronews

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