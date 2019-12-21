Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu
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Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu

Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.

21.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03

'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu
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