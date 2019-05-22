Video | Avustralya'nın Güneyine Alev Alev Bir Gök Cismi Düştü
Avustralya'nın güneyinde düşen bir gök cismi etrafa yaydığı ışıkla gece karanlığında gök yüzünü aydınlattı. Avustralya Astronomi Topluluğu'nun yerel medyada "uzay tozu" olarak adlandırdığı cisim, olayı izleyenler tarafından "meteor" olarak değerlendirildi.
Avustrulya'nın güneyine düşen bir gök cismi etrafa yaydığı ışıkla gece karanlığında gökyüzünü aydınlattı. Avustralya Astronomi Topluluğu'nun yerel medyaya "uzay tozu" dediği cisim, olayı izleyenler tarafından "meteor" olarak değerlendirildi.
Uzay tozu, yeryüzüne yaklaştıkça etrafa yaydığı ışık büyürken ülkenin Gambier Dağı bölgesinde düştüğü noktada etrafa bir patlamayı andıran alevler saçtı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com