Video | Ankara'nın En Büyük Uluslararası Sanat Organizasyonu Artankara 5'inci Yılında

Ankara'nın en büyük uluslararası sanat organizasyonu Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı ARTANKARA Türkiye'nin ve dünyanın önemli galeriyle sanatla ilgili kurum, kuruluş ve sanat inisiyatifinden sanatçıları beşinci kez Ankara'da buluşturacak.