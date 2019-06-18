Video | Almanya Başbakanı Merkel resmi törende titrerken ayakta durmakta zorlandı
Başbakan Merkel, Ukraynalı mevkidaşını Berlin'de düzenlenen törenle karşıladı. Yapılan törende askeri bandolar milli marşları çalarken Başbakan Merkel'in sıcak havaya karşın ciddi şekilde titrediği ve ayakta durmakta zorlandığı görüntülere yansıdı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende ciddi şekilde titrerken ayakta durmakta zorlandı.
Başbakan Merkel, Ukraynalı mevkidaşını Berlin'de düzenlenen törenle karşıladı. Yapılan törende askeri bandolar milli marşları çalarken Başbakan Merkel'in sıcak havaya karşın ciddi şekilde titrediği ve ayakta durmakta zorlandığı görüntülere yansıdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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