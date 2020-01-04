Video | Ailevi sorunlar, ekonomik durum, işsizlik... Sokağın kalıcı sakinleri: Gizli evsizler
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Video | Ailevi sorunlar, ekonomik durum, işsizlik... Sokağın kalıcı sakinleri: Gizli evsizler

Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015’te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan Alaca, Türkiye'de son dönemde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor

04.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:41
Video | Ailevi sorunlar, ekonomik durum, işsizlik... Sokağın kalıcı sakinleri: Gizli evsizler

'un Fatih ilçesinde bir kişinin sokakta donarak can vermesi, evsizlik sorununu yine gündeme taşıdı. Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015'te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan , son dönemde genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor.


Alaca, 2015'ten bu yana 6-7 bin civarında olan evsiz sayısının son 1 yılda 10 bine dayandığını söylüyor. Saha çalışmalarından yola çıkan Alaca, belediyelerin evsizlerle ilgili verilerine güvenmiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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