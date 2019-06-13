Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok
Türkiye’de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişilerin bir kısmının gözaltında bulunduğu iddia ediliyor, bazılarından hala haber alınamıyor. Kaybolan kişilerin yakınları, yaşadıklarını euronews Türkçe’ye anlattı.
Türkiye'de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara "kayıp" başvurusunda bulundu.
Zorla kaçırıldığı öne sürülenlerden çoğundan haber alınamıyor. Bazılarının ise koşulları bilinmeyen biçimde gözaltında tutulduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi