Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok

Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok

Türkiye’de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişilerin bir kısmının gözaltında bulunduğu iddia ediliyor, bazılarından hala haber alınamıyor. Kaybolan kişilerin yakınları, yaşadıklarını euronews Türkçe’ye anlattı.

Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok

Türkiye'de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara "kayıp" başvurusunda bulundu.

Zorla kaçırıldığı öne sürülenlerden çoğundan haber alınamıyor. Bazılarının ise koşulları bilinmeyen biçimde gözaltında tutulduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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