VİDEO | ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs önlemi: 'Elinizi yıkayın ve her gördüğünüz eli sıkmayın'
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınından korunmanın yollarını açıkladı: "Elinizi yıkayın, temizliğinize dikkat edin ve her gördüğünüz eli sıkmayın"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun koronavirüs salgını hakkındaki sorusuna verdiği yanıt ise salonu güldürdü.
Donald Trump, koronavirüs salgınından korunmak için "Elinizi yıkayın, temizliğinize dikkat edin ve her gördüğünüz eli sıkmayın" uyarısında bulundu. Koronavirüse grip gibi yaklaşılması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, ardından geçen hafta başına gelen bir olayı paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
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