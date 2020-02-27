VİDEO | ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs önlemi: 'Elinizi yıkayın ve her gördüğünüz eli sıkmayın'

27.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:04

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun koronavirüs salgını hakkındaki sorusuna verdiği yanıt ise salonu güldürdü.



Donald Trump, koronavirüs salgınından korunmak için "Elinizi yıkayın, temizliğinize dikkat edin ve her gördüğünüz eli sıkmayın" uyarısında bulundu. Koronavirüse grip gibi yaklaşılması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, ardından geçen hafta başına gelen bir olayı paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle