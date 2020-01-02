Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu
Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladı
02.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:39
Çin'in Şangay şehrinde 2 bin civarında drone yılbaşı gecesinde havalanarak yeni yılın ilk saatlerini sokaklarda karşılayan onbinlerce kişiye görsel bir şölen sundu.
Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com