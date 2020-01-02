Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu
Haberler » Dünya » Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu - Haberler

Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu

Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladı

02.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:39
Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu

Çin'in Şangay şehrinde 2 bin civarında drone yılbaşı gecesinde havalanarak yeni yılın ilk saatlerini sokaklarda karşılayan onbinlerce kişiye görsel bir şölen sundu.


Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler