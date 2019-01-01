Video | 150 Bin Kasetle Ankara Ulus'ta Dijital Çağa Meydan Okuyor

Ankara'da, Ulus İtfaiye Meydanı'nda 7 metrekarelik bir dükkanda kaset satan 50 yaşındaki Mehmet Koçoğlu, binlece kasetten oluşan koleksiyonuyla adeta Türk müzik tarihine ışık tutuyor. Koçoğlu 25 yıldır bu işi yapıyor ve dükkanında 150 bini aşkın kaset bulunuyor.