Video | 15 Temmuz'un şahitleri anlatıyor: "Bugün olsa yine sokağa çıkarım"

Video | 15 Temmuz'un şahitleri anlatıyor: "Bugün olsa yine sokağa çıkarım"

"Darbeler dönemi kapanmıştır" denilen günlerden geçerken 15 Temmuz 2016’da Türkiye, darbe girişimine sahne oldu. Halkın sokağa çıktığı o kaos gecesinde Gülbeyaz Ayabak 17 yaşındaki kardeşini kaybetti, Safiye Bayat da ölümden döndü. Ayabak ve Bayat ile kanlı geceden üç yıl sonra buluştuk.

Video | 15 Temmuz'un şahitleri anlatıyor:

"Darbeler dönemi kapanmıştır" denilen günlerden geçerken 15 Temmuz 2016'da Türkiye, darbe girişimine sahne oldu.

Halkın sokağa çıktığı o kaos gecesinde Gülbeyaz Ayabak 17 yaşındaki kardeşini kaybetti; Safiye Bayat da aldığı yaralarla ölümden döndü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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