Video | 15 Temmuz'un şahitleri anlatıyor: "Bugün olsa yine sokağa çıkarım"
"Darbeler dönemi kapanmıştır" denilen günlerden geçerken 15 Temmuz 2016’da Türkiye, darbe girişimine sahne oldu. Halkın sokağa çıktığı o kaos gecesinde Gülbeyaz Ayabak 17 yaşındaki kardeşini kaybetti, Safiye Bayat da ölümden döndü. Ayabak ve Bayat ile kanlı geceden üç yıl sonra buluştuk.
"Darbeler dönemi kapanmıştır" denilen günlerden geçerken 15 Temmuz 2016'da Türkiye, darbe girişimine sahne oldu.
Halkın sokağa çıktığı o kaos gecesinde Gülbeyaz Ayabak 17 yaşındaki kardeşini kaybetti; Safiye Bayat da aldığı yaralarla ölümden döndü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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