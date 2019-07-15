Video | 15 Temmuz darbe girişimi: Türkiye'nin kaderini değiştiren 24 saat

Video | 15 Temmuz darbe girişimi: Türkiye'nin kaderini değiştiren 24 saat

15 Temmuz 2016 günü Türkiye için güzel bir yaz günü olarak başlamıştı. Ancak o temmuz akşamının hiç de sıradan olmadığı gecenin ilerleyen saatlerinde anlaşıldı. Peki Türkiye’nin kaderini değiştiren o 24 saatte neler yaşandı?

Video | 15 Temmuz darbe girişimi: Türkiye'nin kaderini değiştiren 24 saat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde azınlık olan bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden tam üç yıl geçti.

O gün Türkiye için sakin bir yaz günü olarak başlamıştı. Ancak o temmuz akşamının sıradan olmadığı gecenin ilerleyen saatlerinde anlaşıldı. İstanbul'da köprüler askerler tarafından trafiğe kapatılmış, Ankara'da ise savaş jetleri alçak uçuşa geçmişti. Köprüde askerlerin teslim olduğu saatlerde sona eren kalkışma ile 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan o uzun gece Türkiye'nin kaderini değiştiren bir zaman dilimi olarak kayda geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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