Vidanjör köprülü kavşakta asılı kaldı

13.09.2019 18:55

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait vidanjör, çarptığı korkulukları parçalayınca asılı kaldı. Vidanjör, belediyeye ait kepçeyle asılı kaldığı yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuşadası- Söke yolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kuşadası'nda sağanak nedeniyle tıkanan logarlara müdahale etmesi için gönderilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ASKİ'ye ait 09 DM 976 plakalı vidanjör, kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp parçalayarak asılı kaldı. Vidanjör şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri Kuşadası Belediyesi'ne ait kepçe ile gönderildi. Kepçeyle alt yoldan köprülü kavşakta asılı kalan vidanjöre müdahale edilerek araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: DHA