2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile birlikte final oynayan Beşiktaşlı Damagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile birlikte final oynama başarısını gösteren Vida, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada başarılı stoperin detaylı sağlık taramasından geçirildiği duyuruldu.

(İHA)