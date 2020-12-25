Vida'dan müthiş dönüş
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Vida'dan müthiş dönüş

25.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:01
Vida'dan müthiş dönüş

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Ankaragücü deplasmanında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Ankaragücü deplasmanında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Covid-19 tedavisinin ardından sahalara fırtına gibi giren Vida, BB Erzurumspor'un ardından Ankaragücü filelerini de havalandırdı.

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Domagoj Vida, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Hırvatistan Milli Takımı'nda yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan ve ardından karantinaya giren Vida, süreci atlattıktan sonra iyi bir dönüş yaptı. BB Erzurumspor karşısında Ghezzal'ın ortasında çok klas bir vuruş yaparak galibiyette pay sahibi olan Hırvat oyuncu, Ankaragücü deplasmanında da 3 puanı getiren isim oldu. 61. dakikada kazanılan serbest vuruşta gol aramak için hücuma çıkan Vida, Ghezzal'ın ortasında kafayı vurdu ve topu filelere göndererek zorlu deplasmanda siyah-beyazlıları galibiyete uçurdu.

Beşiktaş forması altında bugüne kadar oynadığı maçlarda 11 gol atan Vida, attığı şutlarda gol yüzdesi en yüksek isimlerden birisi oldu. Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana rakip kaleye 14 şut çeken Hırvat oyuncu, bu şutlarda 11 kez fileleri havalandırmayı başardı ve yüzde 79 isabet oranına ulaştı. Beşiktaş, Vida'nın gol attığı karşılaşmalarda ise yenilgi yüzü görmedi. Hırvat oyuncunun gol atmayı başardığı 11 maçta Beşiktaş, 9 kez sahadan 2 puanla ayrılırken, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaştı.

-İHA-

Vida'dan müthiş dönüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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