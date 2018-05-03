Victoria's Secret Mankeni Shanina Shaik'in Transparan Gelinliği Düğününe Damga Vurdu
Victoria's Secret'ın eski modellerinden Shanina Shaik, DJ Ruckus'la Bahamalar'da evlendi. Mankenin plaj düğününde tercih ettiği transparan gelinlik ise dikkatleri üzerine çekti.
Bahamalar'da yapılan plaj düğününden ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. 27 yaşındaki Avustralyalı model, düğününde, baştan aşağı dantel işlemeli, transparan bir gelinlik giydi.
KRALİYET AİLESİNİN MODACISINA DİKTİRDİ
Güzel mankenin seçtiği cesur dekolteli gelinlik, İngiliz tasarımcı Ralph & Russo imzası taşıyor. Shaik'ın seçtiği tasarımcı, Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesinin gelini olacak Meghan Markle'ın da favori tasarımcısı. Markle'ın da gelinliğini Ralph & Russo'ya hazırlattığı biliniyor.
MÜCEVHERLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Shaik, düğününde Lorraine Schwartz imzalı mücevherleriyle de dikkat çekti. Shaik, düğünün ardından gelinliğini değiştirdi ve düzenlenen after-partide eğlendi. Ünlü model partide, Michael Costello tasarımı elbisesiyle boy gösterdi.
İşte düğünden ilk kareler...
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Lan ben bişey göremedim.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırLAZO: dikkatli bak beeelki görürsün1 Yayından Kaldır
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hayat bunlara güzel baba bizim ki transparan olmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gelinmi??, görücüye çıkmış satılık malmı?? ne olduğu belli değil, gelin olmanında bir adabı olduğunu sanıyorduk.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Teknolojik defne yaprağı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır