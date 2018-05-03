Victoria's Secret Mankeni Shanina Shaik'in Transparan Gelinliği Düğününe Damga Vurdu

Bahamalar'da yapılan plaj düğününden ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. 27 yaşındaki Avustralyalı model, düğününde, baştan aşağı dantel işlemeli, transparan bir gelinlik giydi.

KRALİYET AİLESİNİN MODACISINA DİKTİRDİ

Güzel mankenin seçtiği cesur dekolteli gelinlik, İngiliz tasarımcı Ralph & Russo imzası taşıyor. Shaik'ın seçtiği tasarımcı, Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesinin gelini olacak Meghan Markle'ın da favori tasarımcısı. Markle'ın da gelinliğini Ralph & Russo'ya hazırlattığı biliniyor.

MÜCEVHERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Shaik, düğününde Lorraine Schwartz imzalı mücevherleriyle de dikkat çekti. Shaik, düğünün ardından gelinliğini değiştirdi ve düzenlenen after-partide eğlendi. Ünlü model partide, Michael Costello tasarımı elbisesiyle boy gösterdi.

İşte düğünden ilk kareler...