Victoria's Secret Mağazalarında Büyük İndirim Başladı!

Zevkli, göz kamaştıran ve kendine güvenen kadınların ilk tercihi olan Victoria's Secret, yaz mevsimini size özel indirimlerle karşılıyor. 1 Haziran Cuma günü Victoria's Secret mağazalarında seçili ürünlerde %50'ye varan indirim sizleri bekliyor.

Kışkırtıcı ve seksi kokular, cildinizde pamuksu etki bırakan vücut losyonları, yokmuş hissi yaratan hafif, rengarenk sütyenler ve birbirinden çeşitli aksesuar alternatifleri şimdi indirimli fiyatlarla tüm Victoria's Secret mağazalarında.

Siz de içinizdeki seksiliği ve cazibeyi yansıtmak için Victoria's Secret mağazalarındaki indirimleri kaçırmayın.

İndirim Detayları:

•Sütyenlerde %50'ye varan indirim

•Külotlar 39 TL'den başlayan fiyatlarla

•Vücut Spreyi ve Losyonları: 59 TL'den başlayan fiyatlarla

•Aksesuarlar: 69 TL'den başlayan fiyatlarla

•Pijamalar ve Gecelikler: %60'a varan indirim

İndirimin Geçerli Olduğu Mağazalar:

Büyük Mağazalar – İSTANBUL Emaar Square Mall, Vadi İstanbul, Akasya, Zorlu Center, Cevahir, Mall of İstanbul.

Güzellik ve Aksesuar Mağazaları – İSTANBUL Palladium AVM, İstinye Park, City's Nişantaşı, Marmara Park, Maltepe Park, ANKARA Ankamall, Kent Park, Next Level, İZMİR Forum Bornova, Agora.