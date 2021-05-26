Victoria 3 Steam'de listelendi

Yayıncılığını Paradox Interactive geliştiriciliğini ise Paradox Development Studio'nun yaptığı Victoria 3 PC platformu için oyunseverlere duyuruldu.

Oyunseverlerin beklediği açıklama yayıncı Paradox Interactive ve geliştirici Paradox Development'ten geldi. Victoria 3'ün çıkış tarihi henüz açıklanmazken Xbox Game Pass ve Steam'e gelmesi bekleniyor.

VICTORIA 3 TANITIM YAZISI

GÖRKEMLİ BİR GELECEĞE ŞEKİL VER

Paradox Development Studio, seni 19. yüzyılın heyecan ve değişim dolu karmaşasında kendi ideal toplumunu inşa etmeye davet ediyor. Paradox'un tarihindeki en sevilen oyunlardan biri olan Victoria 3'te toplumundaki çakışan çıkarları dengele ve hak ettiğin konumu elde et.

NİHAİ TOPLUM SİMÜLATÖRÜ

- 1836-1936 tarihleri arasında onlarca ulusa liderlik et. Tarım veya Sanayi Devleti, Geleneksel veya Radikal, Barış Yanlısı veya Yayılmacı... Seçim senin.

- Kendi ekonomik ihtiyaçları ve politik istekleri olan ayrıntılı nüfus grupları.

- Yeni toplumsal yeniliklerden faydalanmak için hükümetinde ve anayasanda reformlar yap ya da devrimciler karşısında geleneklere sımsıkı sarılarak ulusunun istikrarını koru.

- Ulusal durumunu iyileştirmek için dönüştürücü yeni teknolojiler veya fikirler araştır.

DERİN EKONOMİK SİSTEM

- Kazançlı mallardan yararlanmak için endüstrini büyüt ve ulusal refahı artırmak için kârları vergilendir.

- Temel ihtiyaçlarını karşılamak için ucuz ham maddeler ithal et ve mamul ürünlerin için yeni pazarlar bul.

- Gelişmiş ekonomini beslemek ve imparatorlukların kaderini kontrol etmek için hayati önemi olan ürünleri güvence altına al.

- Mevcut iş gücü istihdamı ile yeni işçi türlerinin ihtiyaçları arasındaki dengeyi sağla.

BÜYÜK SAHNEDE OYNA

- Dünya sahnesinde diplomatik konumunu korumak için diplomatik kurnazlıklar yaparak anlaşmalar, ilişkiler, ittifaklar ve rekabetlerden oluşan karmaşık bir küresel ağ ör.

- Düşmanları çatışmalarda geri adım atmaya ikna etmek için tehditler, askeri beceriler ve blöflerden faydalan.

- Rakip edinmek pahasına da olsa ekonomik ve askeri gücünü artır.

- Yurt içinde bir sanayi devi olarak ya da yurt dışında bir imparatorluk kurarak hem prestij hem de rakiplerinin saygısını kazan.