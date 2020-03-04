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Victor Wanyama Tottenham'a Veda Etti

2016 yılında Southampton'dan Tottenham Hotspurs'e transfer olan Kenyalı orta saha oyuncusu Victor Wanyama, Kuzey Londra ekibinde geçirdiği 3,5 sene sonunda ABD MLS ekiplerinden Montreal Impact'e transfer oldu. Tottenham kulübü, Wanyama'in Spurs'de iz bıraktığı anlardan oluşan bir klip hazırlayarak oyuncusuna teşekkür ve veda etti.

04.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:21

2016 yılında 'dan Hotspurs'e transfer olan Kenyalı orta saha oyuncusu Victor Wanyama, Kuzey ekibinde geçirdiği 3,5 sene sonunda ABD MLS ekiplerinden Montreal Impact'e transfer oldu. Tottenham kulübü, Wanyama'in Spurs'de iz bıraktığı anlardan oluşan bir klip hazırlayarak oyuncusuna teşekkür ve veda etti.

Kaynak: Dugout

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