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Victor Ruiz: COVID-19 öncesinde 4 ayın üzerinde bir süre maaş alamadım

"Beşiktaş Kulübü'nden ayrılmamın sebebi, bana karşı olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi ve ertelenmesi""Kulüp yönetimi, COVID-19 nedeniyle mart ayından itibaren maaş ödememe kararı verdi""Temsilcilerim kulüple birçok kez temasa girdi ve bir çözüme ulaşmak için büyük bir...

Victor Ruiz: COVID-19 öncesinde 4 ayın üzerinde bir süre maaş alamadım
17.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:35

"Beşiktaş Kulübü'nden ayrılmamın sebebi, bana karşı olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi ve ertelenmesi"

"Kulüp yönetimi, COVID-19 nedeniyle mart ayından itibaren maaş ödememe kararı verdi"

"Temsilcilerim kulüple birçok kez temasa girdi ve bir çözüme ulaşmak için büyük bir gayret gösterdi. Ama yeter"

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz, menajerlik şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.İspanyol stoper ayrılığına en büyük gerekçe olarak sadece COVID-19 döneminde değil, öncesinde de 4 ayın üzerinde bir süre boyunca maaş alamamasını gösterdi.

Victor Ruiz'in yazılı açıklaması şu şekilde: "Beşiktaş Kulübü'nden ayrılmamın sebebi, kulübe ilk imza attığım günden bu yana bana karşı olan yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi ve ertelenmesi. COVID-19 öncesinde 4 ayın üzerinde bir süre maaşımı alamadım. Yurt dışında hayatını sürdüren bir kişinin böyle bir şey yaşadığını tahmin bile edemiyorum. Aynı zamanda kondisyonumu yüksek seviyede tutabilmek için antrenmanlarıma günü gününe gerçekleştiriyorum. Kulüp yönetimi, COVID-19 nedeniyle mart ayından itibaren maaş ödememe kararı verdi ve sonuçların etkisi ve adaletli olup olmadığı konusunda bir tartışma yapmaktan kaçındı. FIFA yargılamasından önce, tüm şartları konuşacağım ve görüşeceğim. Temsilcilerim kulüple birçok kez temasa girdi ve bir çözüme ulaşmak için büyük bir gayret gösterdi. Ama yeter. Taraftarlara bana karşı olan sevgileri ve destekleri için teşekkür ederim. Beni hep kucakladığınız için minnettarım. Keşke planladığım sürenin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalabilseydim ancak hayat ve işte her zaman her şey yolunda gitmiyor."


Kaynak: DHA

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