Victor Osimhen sevgilisi kim? Osimhen evli mi, çocuğu var mı?

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in Alman sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile 2018 yılından beri aşk yaşadığı ve 2022'de dünyaya gelen bir de kız çocuklarının olduğu ortaya çıktı. Victor Osimhen sevgilisi kim? Osimhen evli mi, çocuğu var mı?

VİCTOR OSİMHEN SEVGİLİSİ KİM?

Napoli'den Galatasaray'a kiralık olan transfer olan Victor Osimhen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Çıktığı her maçta şov yapan Nijeryalı golcü hakkında yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Alman ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile 2018 yılından beri aşk yaşayan golcünün bu ilişkisinden 2022 yılında hayat gelen Haly adında bir kız çocuğu var.

Kamerun kökenli olan Stefanie Ladewig Osimhen'in Galatasaray'a gelmesinden bu yana Türkiye'de olmasına rağmen geri planda durmayı tercih ediyor.