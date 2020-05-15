Victor Osimhen'in Lille'deki En İyi Anları 2019'da Lille'e katılan Nijeryalı Victor Osimhen, Ligue 1 ekibinde geçirdiği ilk sezonda müthiş bir başlangıç yaptı. Tüm kulvarlarda 38 maçta 18 gol atan Osimhen'in ilk sezonundan en dikkat çeken anları Dugout farkıyla karşınızda!

2019'da Lille'e katılan Nijeryalı Victor Osimhen, Ligue 1 ekibinde geçirdiği ilk sezonda müthiş bir başlangıç yaptı. Tüm kulvarlarda 38 maçta 18 gol atan Osimhen'in ilk sezonundan en dikkat çeken anları Dugout farkıyla karşınızda! Kaynak: Dugout