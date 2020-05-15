Victor Osimhen'in Lille'deki En İyi Anları
2019'da Lille'e katılan Nijeryalı Victor Osimhen, Ligue 1 ekibinde geçirdiği ilk sezonda müthiş bir başlangıç yaptı. Tüm kulvarlarda 38 maçta 18 gol atan Osimhen'in ilk sezonundan en dikkat çeken anları Dugout farkıyla karşınızda!
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2019'da Lille'e katılan Nijeryalı Victor Osimhen, Ligue 1 ekibinde geçirdiği ilk sezonda müthiş bir başlangıç yaptı. Tüm kulvarlarda 38 maçta 18 gol atan Osimhen'in ilk sezonundan en dikkat çeken anları Dugout farkıyla karşınızda!
Kaynak: Dugout