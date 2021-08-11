Victor Nelsson resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Danimarkalı oyuncunun kulübü Kopenhag'a da 5 yıl içinde 7 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Öte yandan, Nelsson'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon avro olduğu duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever