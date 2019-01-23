Fenerbahçe'nin Gündemindeki Victor Moses'ın İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra ikinci transferini tamamlamak üzere. Sarı-lacivertli kulübün bir süredir görüşme halinde olduğu Victor Moses, gece geç saatlerde İstanbul'a gelecek.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu ve kulübü Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Moses ile İstanbul'da yapılacak olan son görüşmede kalan detaylar konuşulacak.

Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

BU SEZON CHELSEA FORMASIYLA 6 MAÇTA OYNADI

Moses, 23 haftası geride kalan Premier Ligde sadece 6 maçta 181 dakika forma şansı bulabildi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.