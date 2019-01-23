Fenerbahçe'nin Gündemindeki Victor Moses'ın İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu ve kulübü Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Moses ile İstanbul'da yapılacak olan son görüşmede kalan detaylar konuşulacak.

Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

BU SEZON CHELSEA FORMASIYLA 6 MAÇTA OYNADI

Moses, 23 haftası geride kalan Premier Ligde sadece 6 maçta 181 dakika forma şansı bulabildi.

Kaynak: DHA