Victor Lapena: Takımımla gurur duyuyorum
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Victor Lapena: Takımımla gurur duyuyorum

Victor Lapena: Takımımla gurur duyuyorum
Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR - Haberler | Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, ilk yarıda savunmadaki performanslarının iyi olmadığını söylerken, Satou Sabally ise üzgün olduklarını ifade etti.

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Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, ilk yarıda savunmadaki performanslarının iyi olmadığını söylerken, Satou Sabally ise üzgün olduklarını ifade etti.

FIBA Kadınlar Euroleague yarı final maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'a 88-84 mağlup olan Fenerbahçe Öznur Kablo'da başantrenör Victor Lapena ile basketbolcu Satou Sabally mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

VICTOR LAPENA: ÖZEL ŞEYLERDE BASİT HATALAR YAPTIK Oyunun genelinde takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyleyen Lapena, "İyi bir iş çıkardık. Basketbol adına basit konularda iyiydik ama özel şeylerde özellikle son dakikalarda hatalar yaptık. Oyunun ilk yarısında savunmada çalıştığımız şeyleri yapamadık. Savunma ribaundları konusunda istediğimiz seviyede değildik. Takım hücumda son dakikalarda iyi kararlar verdi ama sonuç olarak rakibimiz bizden daha fazla sayı buldu. Takım olarak çalışmak için sadece üç günümüz vardı. Takımımla gurur duyuyorum. Pazar günkü maça hazırlanacağız. Bu mağlubiyetin ardından ilk saatlerde hazırlanmak zor olacak tabii ki. Yarın 3'üncü olmak için bir şansımız var. Rekabetçi olmak ve İstanbul'da bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.SATOU SABALLY: ÜZGÜNÜZ AMA ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK 

Üzgün olduklarını söyleyen Sabally ise "İlk duygularım tabi ki üzgünüz ama çok iyi mücadele ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Çok rekabetçi bir insanım. İyi mücadele etmemiz ama kaybetmemiz bana bir tatmin duygusu sağlamadı. Bu, kadın basketbolu ve benim için güzel bir deneyimdi" şeklinde konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR

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