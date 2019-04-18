Victor Hugo'nun "Notre Dame'ın Kamburu" Romanı Yangın Sonrasında En Çok Satan Kitap Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde pazartesi çıkan yangından sonra "Notre Dame'ın Kamburu" en çok satılan kitaplar listesinde birinci sıraya çıktı.

Yangın sonrasında Fransızlar, 850 yıllık katedrali konu alan romana yoğun ilgi gösterdi. 19'uncu yüzyılın en ünlü yazarlarından biri olan Victor Hugo'nun romanı, internet alışveriş sitesi Amazon üzerinde en çok satılan kitap oldu. Euronews.com'da Görüntüle