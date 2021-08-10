Victor Enok Nelsson: Çok heyecanlı ve çok mutluyum
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Victor Enok Nelsson: Çok heyecanlı ve çok mutluyum

Victor Enok Nelsson: Çok heyecanlı ve çok mutluyum
Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Haberler | Spor

söyleyen genç stoper, "Çok iyiyim, heyecanlıyım. İyi hissediyorum.

söyleyen genç stoper, "Çok iyiyim, heyecanlıyım. İyi hissediyorum. Neler olacak, göreceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Çözmemiz gereken bazı detaylar var. Henüz bir şey söyleyemem. Görüşmelerin bitmesini bekliyorum. Galatasaray büyük bir kulüp" diye konuştu.Nelsson ardından, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

- Var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver Alas

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Victor Enok Nelsson: Çok heyecanlı ve çok mutluyum - Haberler Spor
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