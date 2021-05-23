Vicenza Calcio Ampute Şampiyonlar Ligi üçüncüsü oldu

- Vicenza Calcio Ampute Şampiyonlar Ligi üçüncüsü oldu Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te devam ediyor Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ FK'yı 1-0 mağlup eden Vicenza Calcio üçüncü oldu.