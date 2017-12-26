Vice News muhabirlerinin davası ertelendi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık iki buçuk yıl önce terör örgütü bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Vice News muhabirlerinin duruşması ertelendi.

Diyarbakır'da 28 Ağustos 2015'te terör örgütü bağlantısı şüphesiyle gözaltınıp tutuklandıktan sonra yapılan itirazın ardından serbest bırakılan Vice News muhabirleri Jacop Philip John Gingell Hanrahan ile kameraman Philip Johnile hakkında açılan dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık avukatların katıldığı yaptığı savunmaların ardından mahkeme duruşmayı, eksikliklerin giderilmesi için Nisan ayına erteledi.