Motosikletin Arkasına Bağladığı Köpeği Metrelerce Sürükledi! O Anlar Anbean Kamerada
Kilis'te vicdansız adam, motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Koşacak hali kalmayan köpeğin yerlerde sürünme anı kameralar tarafından anbean görüntülendi.
Kilis'te, bir kişi motosikletin arkasına bağladığı köpeği yüzlerce metre koşturması nedeniyle köpek metrelerce yerlerde sürüklendi.
KÖPEĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ
Edinilen bilgiye göre, çengel semtinde vicdansız bir sürücü köpeği motosikletin arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturdu. Daha sonra koşacak hali kalmayan köpek metrelerde yerde sürüklenmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.