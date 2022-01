Vicdansızların vurarak öldürdüğü at sokak hayvanlarına yem oldu

- Vicdansızların vurarak öldürdüğü at sokak hayvanlarına yem oldu Parçalanmış at, belediye tarafından alınıp gömüldü Antalya'nın Manavgat ilçesinde vurularak öldürülen ve çevredeki hayvanlar tarafından parçalanmaya başlanan at, belediye ekipleri tarafından gömüldü.