Vicdansızlar annelerini öldürüp yavrularını aldılar Van'ın Erciş ilçesinde dişi Kurtları öldürülerek yavrularını sahiplenen vatandaşlara 15 bin 25 TL para cezası uygulandı.

Van'ın Erciş ilçesinde dişi Kurtları öldürülerek yavrularını sahiplenen vatandaşlara 15 bin 25 TL para cezası uygulandı.

Erciş ilçesine bağlı İkizçalı Mahallesinde Kurt avlandığı ve yavrularının sahiplenildiği ihbarı üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Van Doğa Korunma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda Kurt'u öldüren ve yavruları sahiplenen 4 şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 15 bin 25 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan 3 yavru Kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yerkililerine ne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA