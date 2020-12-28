- Vicdansız sürücüye bin 211 lira ceza
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- Vicdansız sürücüye bin 211 lira ceza

28.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:44

- Vicdansız sürücüye bin 211 lira ceza Bursa'da, bir kişinin kamyonetin arkasına oturarak, boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürüklemesi saniye saniye kameraya yansıdı.

- Vicdansız sürücüye bin 211 lira ceza

BURSA - Bursa'da, bir kişinin kamyonetin arkasına oturarak, boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürüklemesi saniye saniye kameraya yansıdı. Polis tarafından vicdansız sürücüye bin 211 lira ceza uyguladı.

Olay, Nilüfer'in Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Seyir halinde giden kamyonetin kasasında oturan bir kişi, boynuna tasma bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer bir araçtaki vatandaşın duruma tepki göstermesi üzerine sinirlenen adam, 'Çek, çek, hemen çek ver' diye tepki gösterdi.

Harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, görüntülerden kamyonetin hangi firmaya kayıtlı olduğunu tespit etti. 5199 kanuna muhalefetten dolayı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çoban köpeğini arkasına bağlayarak götüren 16 LB 259 plaka sayılı kamyonetin sürücüsü E.K.'ya 947 lira para cezası kesti. Ayrıca trafik ekiplerince 2918 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 264 lira para cezası kesildi. Toplam bin 211 lira ceza kesildi.

- Vicdansız sürücüye bin 211 lira ceza
- Vicdansız sürücüye bin 211 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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