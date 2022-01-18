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Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi

Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokak köpeği, sürücüsü öğrenilemeyen cip tarafından ezildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokak köpeği, sürücüsü öğrenilemeyen cip tarafından ezildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin köpeği gördüğü halde hızını kesmediği, göz göre göre çarptığı anlar yer aldı.

Olay, 14 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cipi ile seyir halinde olan kimliği tespit edilemeyen şüpheli, sokak ortasında gördüğü köpeği ezdi. Sokak köpeğinin ezildiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cipin hızla geldiği, sürücünün önünde sokak köpeği olmasına rağmen hızını kesmeden göz göre göre köpeği ezdiği anlar yer aldı. Sokak köpeğini ezip yoluna devam eden şüpheli ise kayıplara karıştı.

Köpeğin ezildiğini gören çevredeki vatandaşlar ise hemen yanına koştu. Köpek, bölgedeki duyarlı vatandaşların yardımıyla veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin iki kez ameliyat olduğu öğrenildi.

(İHA)

Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi

Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi

Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi

Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

Köpeği ezip yoluna devam eden sürücünün yaptığı yanına kar kalmadı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Cuma, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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