Vicdansız sürücü Eminönü'nde güvercinleri ezdi
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Vicdansız sürücü Eminönü'nde güvercinleri ezdi

Eminönü Yeni Cami önünde beslenen güvercinleri hızla seyreden bir araç sürücüsü ezerek telef etti.

Vicdansız sürücü Eminönü'nde güvercinleri ezdi
28.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:17

Eminönü Yeni Cami önünde beslenen güvercinleri hızla seyreden bir araç sürücüsü ezerek telef etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücünün başka suçlardan da kaydı olduğu tespit edildi.

Olay, bugün sabah saat 07.50 sıralarında Fatih Eminönü'nde Rüstempaşa Mahallesi Yeni Cami Caddesi Yeni Cami önünde meydana geldi. İddiaya göre, caddede hızla seyreden araç sürücüsü cami önünde beslenen güvercinleri ezdi. Olayla ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde aracın plakası tespit edildi. Plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Üsame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı öğrenildi. Şüpheli, Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın "Mala Zarar Verme" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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