Vicdansız sürücü çarptı kaçtı
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Vicdansız sürücü çarptı kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir motosikletlinin çarparak kaçtığı kadın yaralandı.

02.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:50
Vicdansız sürücü çarptı kaçtı

'nın ilçesinde yolun karşısına geçerken bir motosikletlinin çarparak kaçtığı kadın yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Caddesi'nden Şebboy Caddesi'ne seyir halinde olan sürücü ismi ve plakası alınamayan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Serpil K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kadına çarpıp kaçan sürücünün peşine düştü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kaynak: İHA
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