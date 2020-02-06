Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı
Haberler » 3. Sayfa » Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı - Haberler

Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

06.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:28
Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı. Yaya Süleyman Karafilik (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yayaya çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler