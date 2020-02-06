Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı. Yaya Süleyman Karafilik (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yayaya çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA