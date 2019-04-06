Vicdansız Hırsızlar Engelli Aracındaki Aküyü Çaldılar

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde oturan bedensel engelli Sedat Yıldırım'ın akülü engelli aracındaki aküyü çalan hırsızlar bu kadar da olmaz dedirtti. Hayatının şokunu yaşadığını söyleyen talihsiz vatandaş ise, "Bu akü olmazsa bu araç bir işe yaramaz, kolumu, kanadımı kırdılar benim" dedi.

Gaziantep'te yaşanan son hırsızlık olayı bu kadar da olmaz dedirtti, çalacak bir şey bulamayan hırsızlar engelli aracındaki aküyü çalarak sırra kadem bastı. Şehitkamil İlçesi'nde yaşayan bedensel engelli Sedat Yıldırım, engelli aracının aküsünün çalınması nedeniyle zor günler geçirirken, bu vicdansızlığı yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre engelli vatandaşın yaşadığı apartmanın içine giren hırsızlar, Yıldırım'ın dairesinin önünde duran akülü aracının aküsünü çaldı. Sabah çarşıya çıkmak için kapısını açtığında aracının aküsünün çalındığını gören Yıldırım, hayatının şokunu yaşadı. Eşinin ve kendisinin engelli olduğunu söyleyen, engelli aracının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan ve "Kolum, kanadım kırıldı" diyen Yıldırım yetkililerden yardım bekliyor.

"Çalanın işine yaramaz"

Eşiyle beraber sabah uyanıp kapılarını açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, "Gördüğünüz gibi akülü aracımın aküsünü çalmışlar. Bunu kim, nasıl yapar bilmiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Kim çaldıysa geri getirsin, bu akü çalanın işine yaramaz. Bu çalınan akü özel bir akü, başka araçlarda kullanılamaz. Hurdacıya satmak için böyle bir şey çalmasınlar, yazık. Yani ben çarşıya gitmek için kapımı açtığımda eşimle beraber baktık ki akü çalınmış. Şok geçirdik. Elim kolum kesilmiş gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

"Akülü aracım benim elim ayağımdı"

Engelli olduğunu yürüyemediğini belirten Yıldırım, "Bu akü olmazsa bu araç hiçbir işe yaramaz. Allah kimseyi bizim düştüğümüz duruma düşürmesin. Yani ben şuradan şuraya bir adım atabilmek için neler vermezdim. Ama yapamıyorum. Bu araç benim elim ayağımdı. Şuan benim kolum, kanadım, elim ayağım kırıldı. Bunu çalarak çok ayıp ettiler. Yazık yani ben normal insanlar gibi adım atacak, koşacak güçte değilim. Ben bu araçla yürüyordum, sokağa çıkıyordum. Siz şuan bu aracı çalmakla yürümemi, koşmamı elimden aldınız. Biraz vicdan ve merhametiniz varsa geri getirin bu aküyü. Yazıklar olsun ben başka bir şey diyemiyorum. İnsanlık ölmüş" şeklinde konuştu.

"Yardım bekliyorum"

Zor durumda olduğunu ve zor günler geçirdiğini dile getiren Yıldırım, "Ben yetkililerden ve özellikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'ndan yardım bekliyorum. Bu araç benim için çok önemli. Bu araç aküsüz hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben Allah rızası için destek ve yardım bekliyorum. Bu hırsızların bulunup cezalandırılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan eşi de kendisi gibi engelli olan Yıldırım, tek tesellilerinin ise eşinin engelli aracındaki akünün çalınmaması olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA