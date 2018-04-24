Vicdansız Anne, Yeni Doğan Bebeğini Sokağa Bıraktı, Köpekler Her Yerini Parçaladı
Peru'da doğduktan kısa süre sonra annesi tarafından sokağa terk edilen bebek, sokak köpekleri tarafından parçalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin durumu 24 saat içinde belli olacak.
Peru'daki Tacna kentinde annesi tarafından sokağa terk edilen yeni doğmuş bebek, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır bir biçimde yaralanıp kanlar içinde kalan bebeği ambulans çalışanları kurtardı.
GÖBEK BAĞI ÜZERİNDEYDİ
Hastanede yaşam mücadelesi veren bebeğin, bulunduğu sırada göbek kordonunun henüz üzerinde olduğu açıklandı. Yüzünde, baş ve kollarında ısırıklar olan talihsiz bebeğin bulunmadan 6 ile 8 saat önce doğduğu anlaşıldı.
KIYAFETLERİ KURTARDI
Bebeğin giydiği kıyafetlerin daha ağır yaralar almasını engellediği anlaşılırken, mahalle sakinlerinin neler olduğunu anladıktan sonra hemen acil servise haber verdiği ve bebekte şekil bozuklukları kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
24 SAAT İÇİNDE BELLİ OLACAK
Doktorların açıklamasına göre bebeğin hayatı için önümüzdeki 24 saat belirleyici olacak. Bebeği doğuranın kim olduğuna yönelik polis araştırması başlarken henüz olayla ilgili bir tutuklama yapılmadı.
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İşte şeriatla yönetilmeyen ülkenin hali böyle oluyor ah nerde o eski osmanlı Zina yı yayıyorlar bu şerefsizleri salarak eskiden taşlanarak öldürülüyordu atılan her taş onun günahına kefaret oluyordu Şimdi artık yok Kızlarımızı çıplak okula gönderiyorlar islamın getirdiği Örtünün şartını ihlal ediyorlar kimbilir bazıları böyle yaparak Allahın gözünde dinden bile çıkıyor onun için DİKKATLİ O BEBEĞİN SUÇU OLMADIĞI İÇİN ŞEHİT OLMA İHTİMALİ VAR O ANNE HESABINI ALLAH A VERECEK İYİ TARAFI TEK bebek onu vuracak kadar hain bir annenin elinde büyümicek enazından her şerde bi hayır vardırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yaralanip kanlar icinde kalan bebek olucakti heralde "HAYVAN" degilCevap Yaz Yayından Kaldır
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evet bebeğin giydiği kıyafetler doğru aferin bebeğe, bide bebek hayvanı ısırmamalıydı noluyor bu insanlara? eğitim şart!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun bunu yapanlar insan olamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah belanızı versin sizinCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır