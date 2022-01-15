GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Kıyafetleri kirli diye bagajda taşınmıştı...Vicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL ceza

Bagajda taşınan işçi şikayetçi olmadı sürücüye araç dışında yolcu taşımaktan para cezası verildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ayakkabısını değiştirmek için götürdüğü işçiyi bagajda taşıyan sürücüye araç dışında yolcu taşımaktan bin 665 TL ceza uygulandı.

Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yaptığı öğrenilen ve ismi açıklanmayan bir kişi inşaatta çalışan işçiye, iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine işçiyi mağazaya götürmek istedi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç plakasından sürücü ve işçiye ulaştı. Akraba oldukları öğrenilen kişilerin ifadesi alındıktan sonra sürücüye araç dışında yolcu taşımaktan bin 665 TL para cezası uygulandı. Diğer yandan işçinin sürücüden şikayetçi olmadığı bildirildi.