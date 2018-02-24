Vicdan Konvoyu" Suriyeli Kadınların Sesi Olacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye'de tutuklu bulunan kadınların dramına dikkati çekmek amacıyla "Vicdan Konvoyu" düzenlenecek.

Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Erbatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de binlerce kadının tutuklu olduğunu belirterek yaşadıkları acıları tüm dünyanın bilmesini istediklerini söyledi.

İHH olarak başlatacakları konvoya uluslararası katılım da olacağını aktaran Erbatan, "Şu anda Suriye'de 13 bin 700 kadın tutuklu. Bunlardan serbest kalıp ülkemize sığınanlara yardım ettiklerimiz oldu. Bir kısmı işkence görüyor, biz de bu drama sessiz kalmak istemediğimiz için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Erbatan ayrıca, 81 ilden konvoya katılacaklarla 8 Mart'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelerek basın açıklaması düzenleyeceklerini kaydetti.