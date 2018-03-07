Suriye'de kadınlar başta olmak üzere sivillere yönelik işkence ve kötü muameleye dikkat çekmek için oluşturulan 'Vicdan Konvoyu', Sivas'tan yola çıktı.

Dünya Kadınlar Günü'nde Hatay'da diğer illerden hareket eden kadınlarla bir araya gelmek için Sivas'ta organize olan kadınlar, tarihi kent meydanında okunan dua ve basın açıklamasının ardından Hatay'a doğru yola çıktılar. Kadınlar adına basın açıklaması yapan IHH Sivas Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, "Suriye'de 7 yılda 15 bin çocuk can verdi. 13 bin 581 kadın Suriye zindanlarında işkenceye maruz kaldı, tecavüze uğradı. 417'si kız çocuğu 6 bin 736 kadın halen bu vahşeti yaşamaya devam ediyor. Amacımız; bu drama dikkat çekmek, haksız şekilde zindanlarda tutulan tüm kız çocuklarının ve kadınların serbest kalmasını sağlamak ve tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmektir" dedi. - SİVAS