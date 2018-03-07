Vicdan Konvoyu'na Sivaslı Kadınlardan Destek

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı tutularak işkenceye uğrayan kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla bir grup gönüllü Sivas'tan Hatay'a yola çıktı.

Kent meydanında toplanan, içlerinde sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu grup yola çıkmadan önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının insanlığın vicdanı olduğunu söyledi.

Nerede mazlum varsa İHH'nin elini oraya ulaştırdığını aktaran Gül, "Müslüman olsun ya da olmasın nerede bir mazlum varsa nerede bir hak ihlali varsa Türkiye Cumhuriyeti oraya elini uzatıyor. İnşallah desteklerinizle dualarınızla özellikle İslam coğrafyasındaki mazlumlar bir an önce bu durumdan kurtulurlar." diye konuştu.

Sivas İHH Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da Vicdan Konvoyu'nun Suriye'deki kadınların sesi olduğunu belirtti.

Suriye'deki kadınların birçok işkenceye maruz kaldığını dile getiren Kılıç, "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak, serbest bırakılmalarını talep etmek için Vicdan Konvoyu'nu yola çıkarıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sabahı Hatay'dan sesleneceğiz. Sembolümüz 6 bin 536 oyalı yazmayı mahpus kadınlarımızın adına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından konvoy yola çıktı.

Uğurlama törenine, Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleri katıldı.