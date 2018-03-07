Vicdan Konvoyu"Na Muş'tan Destek

Muş'ta bir grup gönüllü kadın, Suriye'de Esed rejimince hapishanelerde hukuka aykırı tutularak işkenceye uğrayan kadınların sesini duyurmak amacıyla düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.



Belediye önünde bir araya gelen 28 kadın adına açıklama yapan konvoyun sorumlusu Gülsüm Akman, 2011'den beri Suriye'de kadınların hapishanelerde olduğunu belirtti. Bu kadınlara destek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Akman, şöyle konuştu:

"Amacımız oradaki kadınların sesini duyurabilmektir. Onların bir an önce hapishanelerden çıkmasını istiyoruz. Şu anda 28 kadınla buradan yola çıktık. Şanlıurfa'daki büyük konvoya katılıp Hatay'a gideceğiz. Hatay'da basın açıklamamız bittikten sonra çıkıp geri geleceğiz. Oradaki asıl amacımız Suriye'de tutuklu 6 bin 736 kadının sesini duyurabilmektir."

Kadınlar, duaların ardından otobüsle bölgeye hareket etti.