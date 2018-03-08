Vicdan Konvoyu"Na Eskişehir'den Destek

Eskişehir'de bir grup gönüllü kadın, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuksuz şekilde tutulan ve işkenceye uğrayan kadınların seslerini duyurmak için organize edilen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a uğurlandı.

Akcami Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda toplanan kadınları uğurlamaya gelen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a gitme kararı alan kadınları tebrik etti.

Dünyanın ve uluslararası hukukun yapamadığı bir konuyu kadınların gündeme getirdiğini ifade eden Günay, şunları söyledi:

"Yapılan bu organizasyon sadece Türkiye'de değil bütün dünyada farkındalık oluşturacak. Tek amacımız bu. İnşallah ben de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi bir milletvekili olarak burada bu konuyu bir sonraki toplantımızda gündeme getireceğim ve bütün dünyaya hesap soracağız. İşte bu vicdan konvoyu olmasaydı biz bunun hesabını soramayacaktık. Bu organizasyonu destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

Günay, savaş ve çatışmalarda en fazla mağduriyeti kadın ve çocukların yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlar, Suriye'de sistematik işkenceye ve tecavüzlere maruz kalmaktayken bütün dünya bu çığlıkları duymamayı tercih etmekte. Gerçek sivil katliam Suriye'de yaşanıyor. 14 bine yakın tutuklu Suriyeli kadının olduğu bir dünyada kim insan haklarından söz edebilir?"

Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman da 2011 yılından bu yana Suriye'de süren iç savaşta 1 milyona yakın insanın katledildiğini belirterek, Suriye rejiminin 10 binlerce kadını zindanlara attığını, halen 7 bine yakın kadının hapishanelerde tutulduğunu belirtti.

Aralarında kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişinin cezaevlerinde tutulduğunu belirten Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef dünyanın gözü önünde katil Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullanıyor, işkenceler yapıyor. Katil Suriye rejimine dur demek lazım. Kadınlara, çocuklara karşı giriştiği insanlık dışı uygulamalarını durdurmak gerekiyor. Vicdan konvoyu dünyanın vicdanına sesleniyor. Dünyayı kadınları korumak için harekete geçmeye davet ediyor. Suriyeli mazlumların, kadınların sesi olmayı hedefliyor. Eğitim Bir-Sen olarak bu konvoyu destekliyor ve pek çok kadın üyemizle bu konvoyun içinde yer alıyoruz. Suriyeli mazlumları, çocukları, kadınları unutmadık onları terk etmedik. Onları kurtaracağız katillerden ve bu zulmü gözlerden kaçırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Artık Türkiye bu noktada. Sizler vicdanların sesiniz. Her yaştan kadınımızın çıktığı bu yolculuğa tüm dünya ülkeleri sessiz kalırken bizim Türk kadınımız bu otobüs gibi nicelerini doldurup vicdanlarının seslerini dinlediler ve bütün dünyaya da dinletecekler."

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş da 7 yıldır Suriye'de savaşın devam ettiğini ve yüz binlerce insanın tüm dünyanın gözleri önünde hayatını kaybettiğini belirtti.

Karadaş, "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak ve serbest bırakılmalarını talep etmek için 'Kadınlar İçin Vicdan Konvoyunu' yola çıkarıyoruz." diye konuştu.