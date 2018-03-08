Vicdan Konvoyu"Na Elazığ'dan Destek

Mardin, Diyarbakır ve Elazığ'dan gönüllü kadınlar, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı tutulan ve işkenceye uğrayan kadınların seslerini duyurmak için organize edilen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a uğurlandı.

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen kadınlar adına konuşan Mardin Kadın Komisyonu Başkanı Sümeyye Güneş, 7 yıl önce Suriye'de başlayan savaşta yüz binlerce insanın katledildiğini söyledi.

Halen 417'si kız çocuğu olmak üzere tespit edilebilen 6 bin 736 kadının işkence ve tecavüze maruz kaldığını belirten Güneş, kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence ve hukuksuz tutulmanın uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğinde olduğunu söyledi.

Güneş, şöyle devam etti:

"Biz kadınlar, Suriye zindanlarındaki kız kardeşlerimizin acı ve çaresizlik içerisindeki çığlıklarını duyuyoruz. Biz onları kurtarmak için bir şey yapmaya karar verdik. Amacımız kadınların Suriye'de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmektir. Suriye'de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadınların serbest bırakılması için çağrı yapmak ve tüm insanlığı, savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmektir."

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Mustafa Aydın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Suriyeli kadınların katıldığı programda Hatay'a gidecek kadınlar dualarla uğurlandı.

Diyarbakır

Diyarbakır Kayapınar Kültür Merkezi önünde "Vicdan Konvoyu"na destek için Hatay'a gidecek gönüllü kadınlar için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Dikici, Suriye'de kadınların sesine ses olmak ve onlara destek olarak acılarını paylaşmak istediklerini söyledi.

Konvoya katılımın beklediklerinden fazla olduğunu, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade den Dikici, "Temennimiz onların gerçekten orada bulundukları durumun fark edilmesi ve bir çözüme kavuşturulmasıdır." ifadesini kullandı.

Konvoya katılanlardan Meral Bozkuş ise Suriye zindanlarındaki kadınların çığlıklarını dünyaya duyurmayı arzu ettiklerini belirtti.

Bunun için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Bozkuş,"Temennim sessizliklerine ses olmaya çalıştığımız kadınların ve çocukların daha rahat bir dünyada yaşamaları. Umarın onların da rahata erebildiği günleri görebiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından kadınlar dualarla uğurlandı.

Elazığ

Elazığ merkez Sarayatik Mahallesi'nde İnsani Yardım Derneği önünde bir araya gelen kadınlar adına konuşma yapan Nevin Artay, Elazığ'dan 160 kadının, 4 otobüsle Suriyeli kadınların sesini duyurmak için konvoya destek verdiğini söyledi.

Kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Artay, şunları söyledi:

"Biz Suriyeli kadınların sesini duyuyoruz. Onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Suriye'nin hapishanelerinde vahşet gören kadınların oradan kurtulmaları için çare bulmaya gidiyoruz. İnşallah yapacağımız konvoyun amacı yerine ulaşır. "